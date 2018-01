Novo aplicativo de Kim Kardashian promete ser o Shazan da moda

Kim Kardashian é embaixadora do novo aplicativo Foto: Instagram/@KimKardashian

Já aconteceu de você estar navegando pela internet e encontrar alguém usando uma roupa incrível, que você precisava ter, mas não sabia onde comprar? Com Kim Kardashian já. Por isso, a socialite virou embaixadora do aplicativo ScreenShop, desenvolvido pela empresa norte-americana Craze, que identifica de onde são as roupas das capturas de tela do usuário.

Além disso, ele também oferece uma seleção de peças parecidas, com variedade de preços e tamanhos. "Estou sempre procurando por novidades tecnologicas", disse a socialite para a Vogue América. "Poder transformar facilmente qualquer captura de tela em uma loja digital é um conceito facinante."

Até o momento, apesar de mostrar os valores das peças em reais, o aplicativo funciona apenas com lojas do Reino Unido, mas algumas das marcas já vendem no Brasil.

Relembre 10 looks de Kim Kardashian que 'quebraram a internet':