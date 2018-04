Nova marca de Britney Spears terá roupas e até aparelhos de ginástica

Este ano, Britney Spears estrelou uma campanha da grife de luxo Kenzo Foto: Instagram/@britneyspears

A poucos meses de sair em turnê pelos Estados Unidos e Europa, Britney Spears acaba de anunciar uma nova marca de merchandise, que incluirá roupas, acessórios, aparelhos de ginástica e até eletrônicos. A linha, que estará à venda no primeiro semestre de 2019, será feita em parceria com a Epic Rights, empresa especializada em marcas de celebridades.

“Nós vemos essa coleção de lifestyle como o próximo passo de Britney em se conectar com sua leal legião de fãs ao redor do mundo”, disse Larry Rudolph, empresário da cantora, em comunicado. “Compartilhar seu estilo por meio desses produtos que ela desenvolveu é um atestado de sua autenticidade e também de seu compromisso com os fãs, que tornaram tudo isso possível”.

A ideia é que a marca tenha presença global, incluindo vendas na plataforma da Amazon. “Britney continua sendo uma das maiores estrelas do pop do mundo, com inúmeros discos de platina e prêmios ao longo de 20 anos. Como artista, empresária de sucesso e mãe, sua busca pela excelência é inigualável”, afirmou Dell Furano, CEO da Epic Rights. Além de sua própria linha de perfumes, ela já havia lançado também uma coleção de lingeries em 2014.