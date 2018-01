Nova coleção de maquiagem de 'A Bela e a Fera' é inspirada nos personagens

Emma Watson é a estrela do filme 'A Bela e a Fera' Foto: Divulgação

Todas as novidades que envolvem o filme baseado no desenho animado 'A Bela e a Fera' mexem com as emoções dos fãs da história. A notícia que está causando agitação dessa vez é o lançamento de uma linha de maquiagem inspirada no romance. A coleção da L'Oréal Paris reúne sete duplas de esmaltes e batons.

Entre os personagens homenageados nos cosméticos, estão, claro, Bela - que no filme é interpretada por Emma Watson, Fera, senhorita Potts, Lumière, rosa, Horloge, espanador.

Conheça a coleção de maquiagem inspirada no filme 'A Bela e a Fera':

A coleção já está disponível no e-commerce da Amazon Itália tem alguns itens disponíveis e entrega os produtos no mundo todo. Os esmaltes custam € 6,99 (cerca de R$ 24), os batons saem por € 9,99 (em torno de R$ 35) e a coleção completa, que já esgotou na Amazon, € 109 (cerca de R$ 370).

Esses não são os primeiros itens de beleza com a temática do live-action (filme baseado em uma animação) de 'A Bela e a Fera'. Em janeiro, as marcas Morgan Taylor e Gelish Gel Polish se uniram e anunciaram uma linha de esmaltes inspirada no filme. Os produtos, que seguem uma paleta de cores pastel, começam ser vendidos online neste mês.