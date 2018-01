Nova linha de Barbies tem bonecas negras e com curvas

Nova linha de Barbies tem a intenção de fazer com que as meninas se identifiquem com suas bonecas. Foto: Divulgação

A nova linha de Barbies lançada nesta quinta-feira, 28, pela Mattel contará com a versão negra da boneca. Essa é apenas uma das mudanças encontradas na repaginação da boneca mais famosa do mundo. As novas Barbies terão tons de pele diferente e formatos de corpo variado - agora, o consumidor encontrará nas lojas bonecas mais altas, baixas e com curvas.

A fabricante criou sete novas tonalidades de pele da Barbie, 22 novas cores para os olhos delas e quatro novos formas de corpo. É a primeira reformulação do brinquedo desde a sua criação, há 57 anos.

Além disso, a Mattel anunciou ainda a criação de 24 novos estilos de cabelo das bonecas e diferentes roupas que vestirão as Barbies da nova linha.

A boneca original ao lado da Curvy, uma versão com mais curvas. Foto: divulgação