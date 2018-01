Nostalgia: relembre as marcas que bombaram nos anos 1990

A Pakalolo tentou um revival no início de 2010, mas não obteve o mesmo sucesso dos anos 1990. Foto: Reprodução

Para os jovens dos anos 1990, ter uma peça da Pakalolo era um 'must'.

Mesmo com todas as tendências da época sendo revisitadas, as marcas das quais temos saudades não existem mais ou caíram em desuso.

