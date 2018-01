Nossas apostas para os vestidos do Oscar 2015

Para aquecer os motores para o Oscar de 2015, que rola no próximo domingo, 22, a redação do Moda Estadão decidiu apostar o que nossas atrizes favoritas vão usar na premiação. Mas, mais que isso, resolvemos também escolher vestidos de sonhos que nós adoraríamos que Rosamund Pike, Felicity Jones, Emma Stone e Julianne Moore usassem na grande noite. Nossas opiniões você confere abaixo e, o gabarito, só daqui a três dias!

ROSAMUND PIKE vai de... Valentino sexy superdecotado

Maria Rita Alonso, editora do canal Moda e Beleza, acredita que Rosamund Pike, indicada por seu papel em “Garota Exemplar”, usará um Valentino preto da última coleção de alta-costura da marca. “A atriz sempre está de preto ou branco, mas ainda assim é ousada e não teme mostrar as curvas”, diz Maria Rita. Maria Rita acha o Valentino perfeito, mas também gostaria de ver Rosamund neste tomara que caia branco da alta-costura da Atelier Versace.

FELICITY JONES vai de... Dior Couture estruturado

“Pelo que pesquisei, Felicity tem usado Dior nas premiações mais importantes e acho que ela não arriscaria usar outra marca no Oscar”, opina Giovana Romani, também editora do canal. Por isso, ela acredita que a atriz, indicada por "A Teoria de Tudo", deve aparecer no tapete vermelho com o branco estruturado da coleção Dior Couture 2015. Aposta feita, vale o adendo: “Eu, no lugar dela, iria com o Valentino nude vazado. Acho que é romântico e cai bem em pouca gente - e Felicity é uma dessas felizardas que tem cara de princesa etérea”, diz Giovana.

EMMA STONE vai de... Saia colorida Dior Couture

Emma Stone gosta de causar. Por isso, a repórter Giuliana Mesquita aposta que a atriz, que concorre por seu papel em "Birdman", investirá em um shape diferente, como esse da última coleção de alta-costura da Christian Dior. "Emma adora brincar com formas e cores diferentes, por isso a saia colorida e armada parece certeira", diz Giuliana "Mas, se fosse para escolher um vestido que amaria que ela usasse, seria esse vermelho de crepe e lurex metálico do desfile de inverno 2015 da Altuzarra, que foi desfilado há poucos dias em Nova York. Sexy, ousado e com uma fenda giga. Supertendência!"

JULIANNE MOORE vai de... Look exclusivo Givenchy

Julianne Moore costuma usar peças feitas sob medida por Riccardo Tisci, da Givenchy. Por isso, a repórter Mariana Belley escolheu um vestido que foi desfilado na última temporada masculina da marca, mas tem certeza que Tisci, amigo de longa data da atriz, vai desenhar um modelo exclusivo ela, indicada pelo filme "Para Sempre Alice". "Mas eu gostaria mesmo que Julianne usasse um vestido da última coleção da Oscar de la Renta, estreia de Peter Copping à frente da marca", diz Mariana. O shape em coluna é um dos preferidos de Julianne e, o floral escuro, o detalhe favorito de Mari.