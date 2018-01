No bastidor de Saint Laurent

Michelli Provensi conversa com o ator e diretor do filme Yves Saint Laurent Foto: Francio De Holanda

Na apresentação do filme você comentou que faz 10 anos que não voltava ao Brasil, por que tamanha demora para retornar?

Gaspard: Eu me pergunto sempre porque tanto tempo, amaria voltar mais vezes… Verdade que tenho boas lembranças da minha primeira vez no país.

Os comentários são de que vocês iriam assistir algum desfile na SPFW. Vocês têm algum conhecimento sobre a moda brasileira?

Bertrand: Tenho curiosidade de ver as coisas daqui, não sei se vamos ver. O que acompanho da moda são basicamente as coisas que acontecem em Paris. Talvez você possa me contar quem é o maior estilista brasileiro...

Eu diria que temos vários. Dos mais conhecidos, recomendaria assistir ao desfile de Alexandre Herchcovitch amanhã.

Gaspard Ulliel nos bastidores da SPFW Foto: Francio De Holanda

Durante a filmagem, vocês tiveram contato a criação do figurino e acompanharam as provas de roupas?

Gaspard: Não tive contato com as provas de roupa, mas conversei com o pessoal da criação, também com os assessores de imprensa da YSL. O que foi formidável foi ver a recriação do ateliê de costura do Saint Laurent, todos os modelos vistos no filme refeitos nos croquis e este acompanhamento me permitiu ter uma ideia precisa de todas as etapas na construção de uma peça de moda.