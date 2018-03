Nike, Supreme e NBA mixam tendências de agora em coleção

O tênis Air Force 1 com logos de times lendários da NBA, peça da coleção Nike x Supreme x NBA Foto: Imagem cedida pela Nike

Street e sportswear e logomania, três fundamentos da moda de agora que estão reunidos num novo lançamento da NikeLab, a coleção Nike x Supreme x NBA, que chega ao país na próxima segunda, 19. Entre os produtos oferecidos (apenas no site da marca), shorts, regatas e o modelo de tênis Air Force 1 com os logos dos principais times da liga de basquete norte-americana, além, claro, do da Supreme, a grife skater-desejo entre jovens ligados em estilo.

As regatas da coleção Nike x Supreme x NBA, com logos dos times lendários da liga de basquete Foto: Divulgação Nike

Esporte e cultura de rua, dois fundamentos da moda masculina jovem de agora se encontram na coleção da linha NikeLab Foto: Divulgação Nike