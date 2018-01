Nike lança tênis coberto de cristais Swarovski

Sapato estará à venda a partir do dia 7 de setembro Foto: Nike/Divulgação

O tênis novo da Nike foi pensado para mulheres mulheres que gostam de brilhosem abrir mão do conforto. O Nike Air Max 97 LX, uma reedição do modelo modelo lançado há 20 anos e que era feito de tecido refletor, é cravejado de cristais Swarovski.

Para criar um calçado que fosse confortável, maleável e que não perdesse as pedras, os designers da marca esportiva foram até a foram até a fábrica de cristais Swarovski, na Áustria, para criar um tecido único.

"Foi um projeto muito excitante em termos de inovação de materiais," disse Marie Crow, diretora de Design de pretodutos da NikeWoman. "Queríamos explorar ao máximo o brilho e a durabilidade em uma maneira nova, e amamos o brilho do tecido de cristal, que reinventou um sapato já icônico."

As versões em preto e prata do Nike Air Max 97 LX começam a ser vendidas no dia 7 de setembro nas lojas da marca no mundo.