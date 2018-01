Nike lança hijab de alta tecnologia para atletas muçulmanas

O hijab esportivo da Nike é leve e confortável. Foto: Vivienne Balla/Nike/Handout via REUTERS

Na quarta-feira, 8, a Nike anunciou o lançamento de um modelo especial de hijab para atletas muçulmanos, tornando-se a primeira marca a fabricar roupas de esportes com um lenço de cabeça islâmico tradicional projetado especificamente para a competição.

O lenço de cabeça, comercializado pela marca 'Pro Hijab', foi desenhado para permitir aos atletas observar a prática islâmica tradicional de cobrir a cabeça sem comprometer o desempenho.

Feito de um material leve, flexível, o hijab tem previsão de chegada às lojas no início de 2018, anunciou a Nike em um comunicado.

Nos últimos anos, o hijab tornou-se o símbolo mais visível da cultura islâmica nos Estados Unidos e na Europa. Muitas mulheres muçulmanas cobrem suas cabeças em público com o hijab como um sinal de modéstia, mas alguns críticos vêem isso como uma opressão.

A previsão de lançamento é para o início de 2018. Foto: Vivienne Balla/Nike/Handout via REUTERS

Com as questões sobre a imigração e a ameaça do extremismo muçulmano que paira no ar, o lenço de cabeça ocasionou ataques contra mulheres muçulmanas. Ao mesmo tempo, o hijab se configura como um símbolo da diversidade que Nike abraçou.

A Marcha das Mulheres em Washington, realizada um dia depois da posse do presidente Donald Trump, trouxe o rosto de uma mulher usando um hijab em uma bandeira americana como logo.

Os atletas muçulmanos que visitam a sede da Nike em Beaverton, Oregon, nos arredores de Portland, queixaram-se das dificuldades de usar um hijab durante a competição, de acordo com a empresa.

A marca consultou mulheres muçulmanas atletas de todo o mundo, incluindo corredoras do Oriente Médio e ciclistas, para a concepção do hijab.

A empresa é considerada pioneira no segmento. Foto: Vivienne Balla/Nike/Handout via REUTERS

No ano passado, a empresa dinamarquesa de roupas esportivas Hummel lançou uma camisa de futebol com um hijab anexado para a equipe nacional de futebol feminino do Afeganistão.

Mulheres não-profissionais atletas muçulmanas usam hijabs atléticos feitos por empresas menores.

Mas as vendas líquidas anuais da Nike em bilhões e seu alcance na cultura popular podem atrair mais atletas muçulmanos, disse Amna Al Haddad, um halterofilista patrocinado pela Nike dos Emirados Árabes Unidos, quando perguntado sobre o ‘Pro Hijab’.

"Isso vai incentivar uma nova geração a praticar esportes sem que sinta que há uma limitação por causa do dress code", disse Haddad.