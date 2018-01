Nécessaire de verão: saiba quais são os essenciais da temporada

Maquiador Fernando Torquatto indica os produtos que não podem faltar no verão Foto: Divulgação

Fernando Torquatto, que coleciona quase 20 anos de carreira, é um dos maiores nomes quando o assunto é maquiagem e beleza. Torquatto, que começou como modelo mas logo migrou para os bastidores com seus pincéis, descobriu em Paris, como ouvinte em um curso de maquiagem, sua verdadeira paixão pela arte de transformar mulheres. Com o verão se aproximando, o maquiador dá cinco produtos infalíveis para montar sua nécessaire, com dicas que vão desde tons vivos até as texturas certas e cuidados com a pele. Confira a lista:

Filtro solar: “A pele do rosto deve estar com um aspecto saudável. Um leve bronzeado deixa mesmo qualquer produção mais linda, mas em excesso pode trazer um aspecto envelhecido e nada natural, por isso use sempre filtro solar e não se exponha muito tempo ao sol."

Máscara para cílios a prova d'água: "Para não correr o risco de borrar devido ao calor e deixar os olhos com aspecto de ter acabado de aplicar."

BB Cream ou CC Cream: "Se precisar fazer uma pele leve, esses produtos são ideais."

Blush Cremoso: "Invista em um tom que dê um aspecto bronzeado, pois ele segura o suor e o calor."

Batom rosa ou laranja: "Cores deixam a maquiagem mais vibrante, com a cara do verão, sem muito esforço."