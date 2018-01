'Não seria legal ver modelos curvy na passarela?', diz Ashley Graham sobre desfile de Rihanna

A modelo Ashley Graham comentou sobre a falta de modelos com curvas no desfile da Fenty, de Rihanna Foto: Instagram/ Brendan Mcdermid

Ashley Graham sempre aproveitou a sua visibilidade no mundo da moda para questionar a falta de inclusão de modelos com curvas nas passarelas das Semanas de Moda pelo mundo. Durante a New York Fashion Week, a modelo apresentou o desfile de sua marca de lingeries homônima, em colaboração com o e-commerce Addition Elle, e todo o casting na passarela era plus-size. Além disso, ela também questionou o porquê de outras marcas ainda terem resistência a escalar estas modelos para suas passarelas.

“Eu olho para as passarelas e penso ‘Eu sei que mulheres com curvas ficariam lindas nessas roupas’”, ela disse em entrevista à Yahoo Beauty. “Eu estava no desfile da Fenty ontem à noite, foi maravilhoso. Mas não seria muito legal ver modelos curvy nessa passarela? No desfile da Baja East e do Philipp Plein também seria maravilhoso”, finalizou.