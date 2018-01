'Não penso em deixar as passarelas tão cedo', diz Isabeli Fontana

A top Isabeli em desfile da nova coleção da marca Tufi Duek Foto: Divulgação

Isabeli Fontana foi a estrela do desfile da grife Tufi Duek, ontem, na loja da marca na Rua Oscar Freire, em São Paulo. Aos 32 anos, ela continua a ser uma das modelos mais requisitadas do País e conta que não pensa em deixar as passarelas tão cedo. "Estou muito feliz com meu trabalho e acho que nunca estive tão bem", diz ela em entrevista ao Estado. A seguir, ela fala um pouco sobre sua carreira e seus cuidados de beleza para seguir na profissão.

Personalidade

"Ser muito focada e estar sempre determinada a vencer é o que me mantém na moda há anos. Sinto que agora estou colhendo meus melhores frutos. Os calendários Pirelli e as capas para a Vogue América e Vogue Itália são definitivamente marcos da minha carreira."

Beleza

"Sou quase uma cigana: cada hora estou em um lugar do mundo e minha pele sofre muito. Por isso, uso hidratante no corpo todo e passo um protetor solar com ação antirrugas no rosto, que também previne manchas. Nos cabelos, procuro usar produtos com ação reparadora por causa da rotina de secador, chapinha e babyliss. Gosto especificamente dos produtos que são ativados por calor, pois eles tratam melhor os danos", diz.

Corpo

"Tinha 88 cm de cintura quando comecei a desfilar, aos 13 anos. Agora, estou em um dos meus melhores momentos, com 95 cm. Quando era mais nova, comia muita besteira. Depois dos trinta, sinto que preciso ser mais rigorosa para manter a forma", explica.

Futuro

"Estou muito feliz com meu trabalho e acho que nunca estive tão bem. Não penso em deixar as passarelas tão cedo", diz a modelo.