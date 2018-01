Não consegue se concentrar? Talvez você seja um gênio criativo

Nenhuma centelha, nenhuma voz vinda dos céus, nem mesmo uma lâmpada girando sobre a cabeça - durante anos os cientistas estão em busca da fonte da criatividade, descartando mitos e conceitos do passado.

Agora cientistas da Northwestern anunciaram ter encontrado a primeira evidência fisiológica da relação entre o pensativo criativo e desvios sensórios, o que chamam de "atenção dispersa".

Em testes realizados com 97 indivíduos os pesquisadores descobriram que um filtro sensorial frágil, que é a capacidade de depurar estímulos desnecessários do cérebro, tem relação com um número maior de realizações criativas durante a vida.

Foto: Rachel Titiriga/ Creative Commons

A atenção dispersa "pode ajudar as pessoas a integrarem as ideias que estão fora do foco de atenção no seu processo de informação presente, o que conduz ao pensamento criativo", escreveram os autores num estudo publicado na Neuropsychologia de janeiro.

O ruído, em outras palavras, ajuda a inspiração.

Para testar o fator ruído, os indivíduos que participaram do teste preencheram primeiramente um longo questionário sobre suas realizações criativas na vida real. Em seguida foram conectados a um EEG (aparelho de eletroencefalograma) onde o som de dois cliques lhes foi apresentado em rápida sucessão. Aqueles cuja resposta ao segundo clique foi igual ou quase igual à sua resposta ao primeiro foram considerados pessoas com atenção dispersa. Assim, quanto mais realizações criativas as pessoas reportavam, mais disperso era seu filtro sensorial.

Um provável gênio do passado "disperso" foi o escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe. Cães ladrando na rua, a construção de uma pista de boliche, mesmo o movimento do tear de um tecelão - tudo levava Goethe a se distrair e a se queixar para as autoridades.

Muitos gênios, naturalmente, eram conhecidos por assumirem o papel de rudes narcisistas quando sujeitos a interrupções indesejadas. Nem tanto. Marcel Proust era uma pessoa profundamente polida mesmo quando irritado, como nesta carta dirigida ao seu vizinho do andar superior: "Se o seu encantador filho, inocente do ruído que me martiriza, estiver próximo, por favor dê a ele meus cumprimentos", escreveu Proust na carta, entre as dezenas descobertas no ano passado. (Proust mais tarde passou a usar plugues de cera no ouvido e revestiu seu quarto com cortiça para neutralizar o ruído da vida parisiense).

Mais de 180 anos depois de Goethe e um século depois de Proust, os neurocientistas parecem dizer que esses grandes ranzinzas não sabiam como era boa sua distração. Pesquisadores que hoje vem se especializando na ciência da criatividade descobriram que as telas de computador azuis melhoram o desempenho no caso de tarefas criativas e que o ruído moderado é mais propício para a criatividade do que um ambiente com muito ou com pouco ruído.

E quanto àqueles que não conseguem encontrar o ambiente certo para ter inspiração? Para o conseguir o ímpeto criativo certo basta um aplicativo.

O Coffitividy, que pode ser carregado em muitos smartphones, oferece uma "coleção" de sons de vários cafés, o local preferido de muitos jovens gênios incipientes. Assim, se os seus impulsos criativos são melhor geridos por meio de um laptop e um café ao leite, então o que resta para fazer é se ligar na cacofonia.

Tradução de Terezinha Martino