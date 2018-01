Na rua, no baile ou na avenida. Qual a roupa certa para cada festa de Carnaval

Foto: Divulgação

O Carnaval está aí e, nas principais capitais do país, o clima de folia já ganhou as ruas. Em São Paulo e no Rio, por exemplo, os blocos começaram a pipocar pelas ruas nos fins de semana. Convites para bailes a fantasia também aparecem na caixa postal e, quem planeja pular atrás do trio em Salvador, não vê a hora de receber seu abadá.

Impossível negar a vocação brasileira para a festa. Em cada região, temos um espetáculo único, com roupas inspiradas em costumes e culturas que mostram a riqueza e a diversidade do Brasil. Frevo, maracatu, marchinha, samba… Falando em samba, aliás, a pergunta de uma das mais famosas músicas de Noel Rosa - “Com que roupa eu vou?” - não sai da cabeça dos foliões nesta época. Posso adiantar que a criatividade vale mais do que mil palavras, mas as dicas listadas abaixo podem ajudar a escolher o traje certo para cada ocasião.

Bloco de rua: conforto é a palavra-chave para montar o look. Afinal, passar horas sob o sol acompanhando um bloco ou um trio exige pique, disposição e… Sapatos que não machuquem os pés. Tênis e rasteiras formam uma combinação estilosa com short jeans, top trabalhado e chapéu. Misturar saia de paetês com camiseta básica e sneakers é outra opção certeira.

Trio elétrico ou camarote na avenida: em ambos os casos, usar abadá é obrigatório. Por isso, tente pegar o seu com antecedência para fazer uma customização caprichada. Vale cortar a gola de ombro a ombro, transformá-lo em tomara que caia, enfeitá-lo com bordados e paetês. Só não vale segurar a criatividade. Quem planeja pular atrás do trio também deve prezar pelo conforto. Já quem tem convite para um camarote, pode caprichar nos acessórios e até arriscar um salto alto (de preferência grosso ou anabela).

Baile de salão: mais sofisticada, a festa pede fantasias elaboradas, sem aquela cara de infantil. Prefere algo mais básico? Então opte por um longo brilhante ou um curto colorido e capriche no restante da produção. Tiara de gatinho, turbante e make caprichado, com glitter e batom vermelho, tiram o visual glamouroso do lugar comum.

