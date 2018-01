Na passarela da SPFW, Patricia Bonaldi celebra o Brasil com otimismo

Da semana de arte moderna de 1922 ao mundo de fantasia de Tarsila do Amaral, a estilista Patricia Bonaldi celebrou o Brasil com otimismo no desfile da marca PatBo na noite de terça-feira, 26. Ao som de Marisa Monte e Caetano Veloso, as modelos apresentaram peças com estampas florais nas cores da bandeira, mescladas com tons antigos. "É difícil falar de Brasil sem ser literal, mas decidi ser otimista e celebrar o País em um momento em que todos estão negativos", disse Patrícia.

Grife de Patricia Bonaldi celebra o Brasil com cores vivas e estampas Foto: AFP

Uma novidade que teve efeito impactante e fresco foram as meias-calças em formato de bermuda abaixo do joelho com bordados em cortes fortes, usadas sob vestidos estampados. Houve também riqueza tanto no conteúdo quanto nos detalhes da peça, com bordados em crochê enfeitando vestidos e uma jaqueta de pedraria que demorou 30 dias para ser costurada à mão.