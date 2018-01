Museu Temporário da Moda - palestras e exposições reúnem fashionistas na Holanda

Poster criado para a divulgação da abertura do Museu Temporário da Moda, na Holanda Foto: Divulgação

O instituto de arte Het Nieuwe Instituut, em Roterdã, será transformado em um Museu Temporário da Moda e abrigará exposições e palestras sobre o assunto.

O instituto de arte Het Nieuwe Instituut, em Roterdã Foto: Divulgação

O projeto irá até o dia oito de maio de 2016 e abordará temas como a transformação da moda durante os tempos e a forma como a tecnologia está moldando os meios de produção do setor. A iniciativa foi idealizada por Guus Beumer, diretor do instituto desde janeiro de 2013. Atualmente, além de liderar o espaço, ele atua como acadêmico. Nos anos 1980, ele foi jornalista e trabalhou na revista Marie Claire. Nos anos 1990, foi o diretor de arte da marca Orson + Bodil. O calendário completo de eventos pode ser encontrado no site.