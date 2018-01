Museu de Arte Contemporânea de Niterói sediará desfile da Louis Vuitton

O MAC de Niterói será a sede do desfile Cruise 2017 da marca francesa Louis Vuitton Foto: Divulgação

A Louis Vuitton já havia divulgado que realizaria o desfile de sua linha cruise 2017 no Rio de Janeiro e acaba de anunciar a data e o local exatos da apresentação: 28 de maio, no Museu de Arte Contemporânea de Niterói. A escolha do prédio desenhado por Oscar Niemeyer foi justificada pelo diretor criativo da grife, Nicolas Ghesquiére, em um comunicado oficial. "Este lugar me inspirou de imediato.

"Após a propriedade de Bob e Dolores Hope, projetada por John Lautner em Palm Springs, na Califórnia (onde foi realizado o último desfile cruise da marca), damos continuidade à jornada arquitetônica que é tão característica da maison Louis Vuitton", disse ele. "É como ser transportado a uma associação onde a natureza, a geografia e a arquitetura reúnem-se na visão de umg rande arquiteto, como foi o caso com John Lautner. Com a coleção Cruise 2017, descobriremos a visão de Oscar Niemeyer".

Michael Burke, Presidente e CEO da Louis Vuitton ainda declarou que é um prazer para a marca estar presente no coração do Brasil as vésperas das Olímpiadas. Após a realização do desfile, a grife apoiará a programação artística do museu por um ano realizando quatro exposições.