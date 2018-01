Mulheres contam como se sentiram ao posarem nuas para outdoors gigantes espalhados pelos EUA

Modelo plus-size Paloma Elsesser é uma das estrelas da campanha Foto: Instagram.com/@glossier

A Glossier é uma marca de cosméticos norte-americana que tem como lema valorizar a beleza real de cada mulher e fazer com que suas maquiagens cuidem da pele em vez de disfarçar imperfeições.

Para a campanha de seus novos produtos, um óleo e um hidratante corporal, a marca convidou mulheres com corpos fora do padrão das modelos para posar nuas no anúncio chamado 'Body Hero' (heroínas de corpo, em tradução livre). São elas a jogadora de basquete Swin Cash Canal, a influenciadora Mekdes Mersha, a empresária Tyler Haney, a estilista Lara Pia Arrobio e a modelo plus-size Paloma Elsesser.

Todas elas falaram que foi uma experiência desafiadora, já que a campanha está espalhada em todos os lugares dos Estados Unidos: em outodoors gigantescos pelas ruas de Manhattan, nos jornais e no Instagram.

Confira os relatos:

"Eu nunca havia posado nua antes. Chorei três vezes antes do ensaio. Chorei porque me sentia amendrontada, paralizada e insegura, mas também esgotada por uma vunerabilidade que quero mostrar ao mundo. Enquanto subia as escadas do @springstudios, eu disse a mim mesma 'isso não é sobre você, Paloma. Saia do seu ego. Faça seu trabalho'. Fiz isso diversas vezes até minha ansiedade se acalmar e estou convencida de que este mantra me guiou por muitos trabalhos, principalmente este. Fiz isso pra mostrar que a gordura não é um fardo. Ser gorda não é feio ou digno de vergonha. Para provar para alguém que não é CORAJOSO ser gorda, mas lindo. Para as garotas jovens que estão me vendo no Instagram ou andando pela rua Spring, que elas vejam que são perfeitas apesar das precárias e irresponsáveis versões de beleza que temos que digerir. Eu te amo @glossier, obrigada por esta oportunidade incrível, por esvaziar o set, por limpar minhas lágrimas e por me ajudar a a perder minhas inseguranças na busca de causar um impacto e conscientização maiores."

"Este é meu corpo. Gostaria de colocar na legenda algo descolado como 'meu humor' ou algo confiante, inteligente e na moda. Porém, não seria a verdade sobre o quão nervosa eu estava para este lançamento. Eu sempre tive uma relação de amor e ódio (mais ódio) com meu corpo, assim como muitas mulheres que conheço. Eu nunca achei que fosse modelar (sou formada em Biologia e sempre trabalhei como pesquisadora), mas, quando fiz 22 anos, assinei com a agência que me vendeu um sonho com apenas um porém: perder 2 centímetros. Minha animação rapidamente se transformou em um disturbio alimentar. Passava horas na academia, calculava todas as calorias, me afastei da minha vida... coisas de que eu não estou orgulhosa. Eu estava o mais magra que já fui (embora não conseguisse ver), e a agência continuava me aterrorizando e eu acabei com um disturbio que nutri por anos e tive que ir na terapia para tratá-lo. Ainda luto contra isso atualmente, embora faça um bom trabalho o mascarando com meu humor. Estou em um lugar muito melhor agora. Sou muito grata a minha familia da igreja por me ensinar que minha identidade não é um anúncio da indústria, mas sim em Deus, e meu parceiro por sempre me fazer sentir linda. Obrigada @glossier por deixar eu ser minha própria heroína do corpo e sempre deixar as mulheres brilharem do jeito que são."

my weight has fluctuated 30 lbs since i was 13. at 30 i finally feel like myself. this was the hardest thing ive ever done - posting this is hard. but these are the things i do for @glossier - the single most disruptive brand with the smartest, coolest team and fucking good product. i would have never said no. thank you girls : @peggysirota Uma publicação compartilhada por Lara Pia Arrobio (@piaarrobio) em Set 13, 2017 às 10:52 PDT

"Meu peso aumentou 15 quilos desde que eu tinha 13. Aos 30, finalmente me sinto eu mesma. Essa foi a coisa mais difícil que já fiz - postar isso é difícil. Mas esse é o tipo de coisa que eu faço pela @glossier - a marca mais disruptiva com o time mais legal e descolado e ótimos produtos. Eu nunca diria não. Obrigada meninas. "

"#Fazendocoisas para minha amiga @emilywweiss - uma sessão de fotos maluca para @glossier #bodyhero com um grupo ótimo de meninas. Sempre tive um corpo esportivo e às vezes odiei ser 'muito musculosa'. Estou feliz em estar à vontade com músculos, bunda e ombros largos agora. É bom se sentir forte por dentro e por fora."

39 weeks pregnant and confidently embraced my "Body Hero" journey into motherhood Thanks @glossier @emilywweiss for this authentic, kick-ass campaign! #teamwegrindin #glossier Uma publicação compartilhada por Swin Cash Canal (@swincash) em Set 13, 2017 às 12:16 PDT

"39 semanas de gravidez e confiante em abraçar minha jornada 'Body Hero' para a maternidade. Obrigada @glossier e @emilywweiss por esta campanha autêntica."