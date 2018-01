MP proíbe venda de jogo de tabuleiro com publicidade infantil

A fábrica de brinquedos Hasbro deixará de vender a partir do ano que vem o jogo Monopoly Império. O jogo foi denunciado pelo Projeto Criança e Consumo, do Instituto Alana, ONG que trata dos temas relativos à infância. O Ministério Público de São Paulo investigou e concordou que a empresa veicula publicidade indireta de marcas e produtos para crianças por meio do brinquedo.

O jogo, destinado a crianças com mais de 8 anos, contém logotipos de 22 marcas em sua embalagem e no tabuleiro. "Há publicidade infantil inserida em um momento de entretenimento. A criança confunde o que é propaganda do que é conteúdo e associa prazer e diversão àquelas marcas", explica Ekaterine Karageorgiadis, advogada do Instituto Alana. "Isso constitui uma comunicação mercadológica dirigida diretamente à criança, portanto, uma prática abusiva. Esse resultado é uma vitória para a infância brasileira”, completa.

No primeiro semestre de 2015, a Hasbro e o Ministério Público do Estado de São Paulo firmaram um Termo de Ajustamento de Conduta obrigando a empresa a não importar mais o produto e escoar todo o estoque restante até o próximo dia 31 de dezembro. A partir dessa data, o jogo não pode mais ser vendido. Caso não cumpra o acordo, a empresa poderá ser multada.

A Hasbro foi procurada, mas não quis comentar o caso.