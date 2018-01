Movimento HotSpot apresenta a Llas, vencedora da última edição do prêmio

Sempre femininas, as produções ganharam ares esportivos com leggings, jaquetas bomber e tênis. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

As irmãs Lorena e Laura Andrade, vencedoras do prêmio de inovação e criatividade Movimento HotSpot na categoria moda, fizeram uma estreia jovem e despretensiosa na semana de moda paulista. A dupla fez uma imersão nos armarinhos de costura e encheu as roupas com apliques termocolantes, em temas variados: flores, frutas, arco-íris, animais e por aí vai. O trabalho manual seguiu com bordados delicados, levando elementos românticos para os looks.

Sempre femininas, as produções ganharam ares esportivos com leggings, jaquetas bomber e tênis. Rendas, lã e linho foram algum dos tecidos que deram vida às silhuetas alongadas e retas da coleção.