Moletom revisitado: como usar peças que unem conforto e estilo

Casacos, saias, calças, com estampas ou bordados, cropped ou justinho, da academia ao escritório: o moletom veio para ficar. Tendência entre fashionistas há pelo menos dois anos, o tecido permanece em alta - prova disso são as coleções recentes de grifes estrangeiras, como Fendi e Moschino, que apostam no material.

No Brasil, uma das principais defensoras do moletom, a estilista mineira Juliana Jabour, fez dele sua marca registrada. “Na correria do dia-a-dia, as pessoas buscam formas de estar confortáveis e na moda ao mesmo tempo”, diz Juliana. “Por isso a tendência pegou e, pelo mesmo motivo, não vai embora tão cedo.” Em sua coleção de inverno 2015, que está nas lojas, quase todas as roupas foram feitas com o material. Para ela, foi-se o tempo em que moletom era sinônimo de um tecido grosso, com felpa e estampas de desenhos. “A indústria de tecelagem se viu obrigada a criar novas texturas, gramaturas, caimentos e composições, abrindo o leque de opções do tecido”, afirma a estilista.

Embora o moletom esteja ganhando um status cool, montar looks com ele ainda deixar muita gente com um pé atrás, pois há o receio de parecer desleixado, e não despojado. Mas, combinado à peça certa, pode se tornar chique e sofisticado. Peças de alfaiataria, escarpins, tricôs e o próprio jeans formam boas composições. Confira na galeria algumas dicas de Juliana de combinações com peças de moletom.

Quer investir em uma peça do material? Com tantas novas opções de peças e modelos, fica difícil definir a peça-chave do momento. Mas, segundo Juliana, quatro versões devem ganhar destaque nas passarelas e nas ruas nos próximos meses: a blusa cropped, de manga longa e ombreira, mais estruturada; a saia mídi; a calça com punho no tornozelo; e o clássico blusão. Nas estampas, listras e grafismos prometem dominar.