Modelos da Triya desfilam sob o olhar de Bruno Gagliasso projetado em vídeo

Foto: Daniel Teixeira/Estadão

A?s modelos da Triya surgiram como sereias na passarela, observadas pelos olhos azuis emocionados do ator Bruno Gagliasso projetados na parede de fundo da passarela. A paixão platônica entre um surfista e sua amada que vive no fundo do mar conduziu a coleção da marca de moda praia. Os destaques foram as estampas inspiradas no surfwear, como flores de hibisco, folhagens, pranchas (que devido à proporção se confundem com tribais) e tie-dyes.

Patchworks com bordado, tranças com telas e macramês compuseram o jogo de texturas da marca, assim como as transparências que surgiram em tecidos com leve brilho, lembrando o reflexo do sol no mar.

?A beleza, assinada por Max Weber, apresentou penteados volumosos indisciplinados, com tranças displicentes, com textura que remetia ao efeito de maresia. A pele das modelos recebeu toques de pó bronzeador e de iluminador dourado nas maçãs do rosto e no contorno dos olhos. Lábios cor de boca e cílios bem marcados com máscara arremataram o visual das sereias destruidoras de corações.