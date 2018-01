Modelos com cabelos raspados são as novas queridinhas do mundo fashion

No mundo da moda, todos sabem: um corte de cabelo é capaz de fazer milagres pela imagem de uma modelo. Tome-se o exemplo da britânica Ruth Bell, de 19 anos. Até a última temporada, ela era apenas mais uma entre tantas meninas bonitas, altas e magras que cruzavam as passarelas internacionais. Isso até a última Semana de Moda de Milão, que terminou na última segunda, 28, quando Ruth surgiu com a cabeça quase raspada e começou a dar o que falar. A top adotou os fios curtíssimos, no estilo buzz cut, para uma campanha da grife Alexander McQueen e viu sua carreira deslanchar: além de estrelar outra grande campanha, a da Saint Laurent, ela debutou nas passarelas italianas representando marcas como Max Mara, Versace, Gucci, Pucci e Etro. Na última quinta, 1, estreou em Paris, no desfile da Lanvin.

Ruth tem uma irmã gêmea modelo, May, que optou por deixar as madeixas longas - e não faz tanto barulho. Caso diferente do de outras gêmeas, as italianas Camilla e Giulia Venturini, ambas de cabelo raspado, que confundiram a plateia e brilharam no show da Tod's em Milão. Outra adepta do corte, a modelo alemã Kris Gottschalk cruzou as passarelas da Versace, também em Milão, e da Givenchy, em Nova York. No universo fashion, a tendência já pegou. Resta ver se ganhará as ruas.