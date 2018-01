Modelos brasileiros radicados em NY lançam canal no YouTube

Luna Castilho, modelo brasileira de 23 anos, é uma das apresentadoras do canal Foto: Divulgação

Dispostos a mostrar que são muito mais que um rosto bonito (e um corpo idem), um time de modelos brasileiros acaba de estrear um canal no YouTube para explorar seus talentos que vão além dos atributos físicos. Lançada no último dia 16 com festa em Nova York, a Gray TV tem em sua grade sete programas que tratam sobre o lifestyle de Nova York, onde os apresentadores vivem, sob diferentes pontos de vista.

Tops de sucesso internacional, Guisela Rhein e Luna Castilho comandam o "Viva’s", sobre saúde e bem estar. Marina Theiss fala sobre tendências de moda no "Gray Style", enquanto Lovani Pinnow visita as locações de cinema mais famosas de Nova York em "Pipoca Rosa". As modelos Barbara Beluco, Jessica Sjöö e Daiane Sodré e a repórter do UFC Amanda Salvato são as responsáveis por "No Metrô", que retrata os pontos preferidos de personalidades que moram na cidade.

Também integram a programação as atrações "Caipira pelo Mundo", "ArteManha" e "Cozinhar Tá na Moda". “Os apresentadores estão muito ligados aos temas que exploram”, afirma o jornalista Pedro Oliveira Filho, idealizador do canal. “Nossa proposta é retratar as tendências de Nova York e do mundo através da experiência de quem vive isso diariamente."