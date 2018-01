Modelo transexual é destaque da SPFW

Camila Ribeiro desfilou para grife À La Garçonne na quarta-feira, 27. Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO

A modelo transexual Camila Ribeiro é uma das new faces que está chamando atenção na 41ª edição da São Paulo Fashion Week. Aos 22 anos, três deles passados como modelo, ela já desfilou na Casa de Criadores e no Fashion Rio e, após uma temporada em Paris fazendo trabalhos de modelo de prova no showroom da Givenchy, voltou para o Brasil para fazer o desfile da coleção de Alexandre Herchcovitch para C&A, no início do mês. Agora, faz sua estreia na semana de moda paulistana, a mais importante do Brasil.

Camila Ribeiro desfilou para Ronaldo Fraga na segunda-feira, 25 Foto: AFP / Nelson Almeida

Natural de Manaus, a top fez seu primeiro desfile na SPFW na segunda-feira, 25. Ela cruzou a passarela do estilista Ronaldo Fraga, que apresentou uma coleção inspirada em refugiados. Na quarta, 27, Camila desfilou para a À La Garçonne, marca que leva a assinatura de Alexandre Herchcovitch, e para a grife de moda praia Tryia.

Além disso, quem estiver circulando pelos corredores da Bienal da Bienal pode se deparar com Camila a qualquer momento: ela é a estrela do fashion film da revista L'Officiel Brasil, que é transmitido nos telões do evento. Apesar de estar despontando na carreira, ela afirma que há, sim, preconceito com transexuais na indústria da moda. "Falta oportunidade, como em todas as outras áreas, mas o fato de eu estar aqui já diz muita coisa", diz. "A sociedade é muito horrorosa, é sempre preciso ter cautela mas acima de tudo ser o que você é."