João Knorr Foto: Agência Fotosite

Durante a São Paulo Fashion Week, ele esteve na passarela da À La Garçonne, da Osklen, do João Pimenta, da Cotton Project, do projeto Top 5, do Amir Slama, do Lino Villaventura, do Samuel Cirnansck e ainda irá desfilar para a Ratier, totalizando 9 marcas.