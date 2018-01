Modelo plus size posa para a 'Vogue Itália' em ensaio sem retoques

Ashley é uma das modelos plus size mais bem-sucedidas do mercado Foto: REUTERS/Andrew Kelly

Ashley Graham, a 10ª modelo mais bem paga do mundo, está quebrando várias barreiras no mundo da moda. Agora, ela estrela um ensaio sensual na edição de dezembro da Vogue Itália, batizada de #TheCelebrationIssue (a edição da celebração, em português).

A norte-americana posou para as lentes do fotógrafo Nathaniel Goldberg usando apenas lingerie, com um visual que lembra o de Sophia Loren, como foi apontado por alguns internautas.

"Não é só sobre aceitação: é sobre amar e ser amado por quem você é, sobre se sentir tão confortável em sua própria pele que você passa a conduzir habilmente o sofisticado jogo da atração, ultrapassando convenções, tamanhos, rótulos e medidas impostas pela sociedade moderna", disse o texto da publicação. "As regras deste jogo são autoestima, confiança e imaginação. Não é só aceitação, mas uma declaração de amor a si mesmo, o que é mais importante."

Em seu Instagram, Ashley compartilhou as fotos e agradeceu à equipe da revista por não editar o corpo dela no photoshop. "Quando eles não te retocam", escreveu.

