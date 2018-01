Modelo plus size posa nua em ensaio conceitual

Em ensaio nu, Ashley Graham conta: 'Cheguei ao fundo do poço aos 18 anos' Foto: Mario Sorrenti/ V Magazine/ Divulgação

A modelo plus size Ashley Graham é, com certeza, a mais conhecida em seu segmento. Cada vez mais, ela mostra que veio para ficar no mundo da moda, mesmo com o seu corpo fora do padrão da indústria. Sua mais recente conquista foi um ensaio conceitual para a revista V Magazine. Em preto e branco e com algumas lingeries fetichistas, como a meia arrastão e a cinta-liga, Ashley mostrou todo o seu sex appeal de uma forma descolada.

Em entrevista para a revista, a modelo falou sobre sua relação com o seu corpo: “Me diziam ‘você é gorda’, ‘você é feia’ ou ‘você não é boa o bastante’, e eu queria viver essa vida de modelo, esse era o meu dia a dia”. Ashley conta que percebeu que havia chegado no “fundo do poço” quando, aos 18 anos, quis desistir de tentar a vida como modelo em Nova York e voltar para a sua cidade natal. Foi um conselho de sua mãe que a fez mudar de ideia: “Ela me disse ‘não importa o que você pensa do seu corpo, porque ele vai mudar a vida de alguém um dia’. Até hoje, sigo com essa mensagem em mente, porque estou aqui agora e sei que não tem problema ter celulite ou estar acima do peso ideal”.