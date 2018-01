Modelo Paris Jackson posta foto em homenagem ao pai, Michael Jackson

Paris Jackson está apostando na carreira de modelo Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Aos 19 anos, Paris Jackson, filha de Michael Jackson com a enfermeira Deborah Rowe, é uma das novas queridinhas do mundo da moda - e já tem contrato com a agência de modelos IMG, responsável pela carreira de tops como Bella Hadid e Lara Stone.

Nesta terça, 29, a modelo publicou uma foto em homenagem ao pai, lembrando que o astro da música, morto em 2009, completaria 59 anos. "Nunca sentirei amor da mesma maneira que senti com você", escreveu. Ela também publicou uma montagem onde seu pai aparece beijando sua testa em foto recente.

"Votos de aniversário para o amor da minha vida, aquele que me mostrou o que paixão era de verdade, aquele que me deu valores sólidos e me ensinou como sonhar. Nunca sentirei amor da mesma maneira que senti com você. Você está sempre comigo e estou sempre contigo. Apesar de eu não ser você, e você não ser eu, sinto com todo meu ser que somos um só, e nossas almas nunca irão mudar nesse sentido. Obrigada pela mágica, para sempre e sempre."