Modelo inglesa é sequestrada em Milão para ser vendida na internet

Venda da modelo Chloe Ayling foi anunciada por 300 mil dólares na internet. Foto: Instagram/Reprodução

LONDRES - Uma modelo inglesa de 20 anos foi sequestrada em Milão para ser vendida em um leilão na internet, segundo informações da polícia italiana divulgadas no último fim de semana.

Chloe Ayling, de 20 anos, foi à cidade para uma sessão de fotos marcada por seu agente, Phil Green. Quando chegou ao local marcado, um homem a agarrou pelo pescoço e outro aplicou uma injeção para dopá-la.

"Ela foi transportada em uma mala, como se fosse um objeto, por estradas de terra por mais de duas horas, com as mãos e os pés algemados e uma fita em sua boca", disse o advogado da modelo, Francesco Pesce. Ela foi levada até a cidade de Borgial, no norte da Itália, onde foi mantida em cativeiro por quase uma semana.

Enquanto isso, sua venda foi anunciada na internet e os sequestradores pediam 300 mil dólares para seu agente. Nenhum pagamento foi realizado.

Ayling comentou que a "experiência terrível" acabou quando o sequestrador decidiu abandoná-la no consulado britânico em Milão após descobrir que ela tinha uma criança. O homem teria dito que era contra as regras da organização criminosa que o bancava sequestrar uma mãe.

"Eu temi pela minha vida a cada segundo, a cada minuto e a cada hora", disse Ayiling em entrevista, já em Londres. O advogado da modelo reforçou que o caso é "bizarro" e que os investigadores tinham "dúvidas compreensíveis" sobre a história. "É incrível um homem sequestrar uma garota e, depois de uma semana, levá-la ao consulado e entregá-la", disse Pesce.

O suspeito, um homem polonês de 30 anos, foi preso em 18 de julho - um dia após a modelo ter sido deixada no consulado. A polícia britânica trabalha em conjunto com a italiana e a polonesa nas investigações.