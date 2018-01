Modelo faz desabafo emocionante sobre seu cabelo crespo

A modelo Duckie Thot foi criticada por ser fotografa com os cabelos naturais Foto: Reprodução/ Instagram

Não é novidade que a indústria da moda pode ser bastante cruel com as pessoas. No entanto, na última semana, ocorreu um novo capítulo de bullying entre modelos. A modelo Duckie Thot, que participou do reality show Australia’s Next Top Model em 2013, postou no Instagram um desabafo sobre como sofre nos bastidores por ter o cabelo crespo.

“Eu me lembro de fotografar esta campanha um pouco antes de vir para os Estados Unidos. A marca ligou para a minha agente e perguntou se eu ficaria confortável em fotografar com o meu cabelo natural. (…) Não vou mentir, eu hesitei muito, já que nunca tive uma boa experiência nesta situação na Austrália. Lembro que, em um dos episódios do Australia’s Next Top Model, eu tinha que estar com o cabelo trançado. Fiquei extremamente chateada e envergonhada pois os profissionais não sabiam trançar o meu cabelo. E isso, na verdade, era o trabalho deles. Eu sentei em frente ao espelho e fiz meu próprio cabelo chorando. Enquanto isso, as outras garotas eram filmadas com os cabeleireiros. Eu fiquei morrendo de medo de ser eliminada porque alguns ‘profissionais’ não sabiam fazer o trabalho deles. E não é legal sofrer bullying por algo que você não pode controlar e ver outra modelo negra, que eu pensei que encorajava a autoaceitação, me zoando pelo cabelo.”

O post foi uma resposta ao ataque de outra modelo negra,Winnie Harlow - que é conhecida por não esconder a doença vitiligo e levar mensagens sobre diversidade. “O que é essa cabeça de couve flor!!!”, falou Winnie no Snapchat enquanto mostrava uma foto de Thot tirada para uma marca de acessórios. Veja abaixo.

Check out the latest @dinosaur_designs campaign we shot just before leaving AUS Uma foto publicada por Duckie Thot (@duckieofficial) em Out 30, 2016 às 8:20 PDT

Após Duckie Thot dizer no Instagram que não é legal ter o cabelo criticado por outra modelo negra. Harlow se retratou dizendo que estava brincando com a sua irmã e que o comentário não era para Duckie. “Eu sei como é ser forçada a fazer várias coisas no cabelo que não são nada confortáveis e sei que as pessoas não sabem lidar com o cabelo crespo. Eu peço desculpas, do fundo do meu coração se feri os sentimentos de alguém”, afirmou. Winnie Harlow também usou coque recentemente: