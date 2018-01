Modelo do Jardim Ângela é a nova estrela da Victoria's Secret

Lais Oliveira, de 27 anos, é uma das modelos da edição de 2016 do Victoria's Secret Fashion Show. Foto: Reprodução/Instagram

No próximo dia 30, as modelos mais famosas e sensuais do mundo, como Bella e Gigi Hadid, embarcam rumo a Paris para participar do desfile da grife de lingeries americana Victoria's Secret. As brasileiras participam em peso do show e este ano, o time do País, composto por Lais Ribeiro, Flavia Lucini, Alessandra Ambrósio e Adriana Lima, ganha uma nova integrante: a paulistana Laís Oliveira.

Nascida no Jardim Ângela, bairro da Zona Sul de São Paulo, Laís começou como modelo aos 13 para ajudar a pagar as contas de casa – um imóvel de dois cômodos que dividia com os pais e três irmãs. Aos 15, ela se mudou para Paris. Hoje, com 27 anos, a top mora em Nova York, já comprou uma casa para os pais e outra para as irmãs.