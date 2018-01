Modelo de 57 anos estrela campanha de lingerie

Mercy Brewer para Lonely. Foto: Harry Were/Lonely

A moda está mesmo de olho na diversidade. As modelos mais velhas, inclusive, têm sido uma aposta frequente das marcas. E a boa nova é que a estrela da recém-lançada campanha da Lonely é a escocesa Mercy Brewer, de 57 anos.

Leia também: Modelo de 67 anos desfila para a UMA no primeiro dia da SPFW

Com imagens clicadas por Harry Were, a grife mostra a nova coleção de lingerie no corpo da modelo.

O resultado é incrível! Confira as fotos abaixo.

Mercy in the Dulcie Underwire. Brand new silhouettes in beautiful new laces are arriving instore & online tomorrow x #LonelyLingerie Uma publicação compartilhada por Lonely Lingerie (@lonelylingerie) em Mar 13, 2017 às 10:10 PDT

Thank you everyone for your incredible support of our new campaign. Celebrating all our muses & Lonely girls everywhere x #LonelyLingerie Uma publicação compartilhada por Lonely Lingerie (@lonelylingerie) em Mar 12, 2017 às 10:41 PDT

'I believe we are in a moment in time where older women's beauty has been a startling revelation. If we don't recognise it we, every one of us, deny ourselves a future to look forward to.’ - Mercy Brewer #LonelyLingerie Uma publicação compartilhada por Lonely Lingerie (@lonelylingerie) em Mar 11, 2017 às 2:22 PST

Mercy in her Lulu as part of our new campaign #LonelyLingerie Uma publicação compartilhada por Lonely Lingerie (@lonelylingerie) em Mar 10, 2017 às 10:38 PST

'Ageing can bring a quiet confidence unknown in youth, & what use is beauty without the confidence to recognize it in yourself?’ - Mercy Brewer #LonelyLingerie Uma publicação compartilhada por Lonely Lingerie (@lonelylingerie) em Mar 10, 2017 às 12:19 PST