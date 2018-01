Modelo da Victoria’s Secret aposta em look inovador para despedida de solteira

Cada madrinha possuia o seu apelido no maiô, já a noiva escreveu 'Ms Andrews', em referência ao nome de seu futuro marido Foto: Instagram/ @shaninamshaik

Em despedidas de solteira, é comum que a noiva e as madrinhas combinem alguma peça de roupa, como um robe ou tiaras divertidas. Porém, a modelo Shanina Shaik, que desfila para a Victoria’s Secret, inovou no look para a sua festa. Para comemorar o casamento com o DJ Ruckus, que se chama Greg Andrews, Shanina criou maiôs personalizados para suas amigas.

A peça da noiva estava escrito ‘Ms Andrews’, em referência ao sobrenome de seu futuro marido, e cada uma das oito madrinhas possuía o seu apelido na parte de trás do maiô, inclusive a modelo Jasmine Tookes. O modelo escolhido é extremamente cavado, tendência deste verão, e é da marca Alt Swim.