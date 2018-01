Modelo com síndrome rara faz ensaio para revista e expõe autenticidade

Foto: Pixabay

A modelo Caitin Stickels estampa a nova edição da revista V Magazine com muita cor e autenticidade. Ela nasceu com uma anomalia genética conhecida como síndrome do olho de gato, que pode causar, entre outras coisas, mudança no formato dos olhos, problemas cardíacos e atrofia na mandíbula.

Ela foi descoberta no Instagram pelo fotógrafo Nick Knight, que já trabalhou até com Kate Moss. "Trabalhar com o Nick Knight no SHOWstudio para a V Magazine é algo que eu nem poderia sonhar, para ser sincera", escreveu em depoimento à revista. "Eu sempre adimirei artistas brilhantes , com mentes milagrosamente criativas, especialmente na indústria da moda, onde normalmente não se espera que ser um 'ser humano' seja aceito ou mostrado de forma artísitca."

Ela ainda relatou que, mesmo que precise passar sua mensagem por essa indústria 'complicada', ela admira quem assume riscos: "ainda é uma forma de expor a autenticiadade da humanidade."

Você pode ler o depoimento completo da modelo aqui (em inglês). Veja algumas fotos: