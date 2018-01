Modelo carioca é comparada a Gisele Bündchen

Paula La Croix e Gisele Bündchen Foto: Instagram

Gisele Bündchen é uma das topmodels mais famosas do mundo, acumulando, por diversos anos, o título de modelo mais bem paga do mercado. Por isso, ser comparada com übermodel brasileira pode ser a sorte grande para uma new face (modelo nova no circuito da moda).

Este é o caso de Paula La Croix, a carioca que fez sucesso nas redes sociais graças aos seus traços semelhantes aos de Gisele. “Dependendo do ângulo, eu até lembro um pouco”, divide a modelo. “Acredito que a maior semelhança seja o nariz.”

Com apenas 15 anos de idade, Paula foi descoberta por Sergio Mattos, o mesmo booker que descobriu Bündchen, e é representada hoje pela agência 40 Graus. Assim como as tops do momento, como, por exemplo Kendall Jenner e Gigi Hadid, a modelo também possui muitos seguidores no Instagram, e se dedica à rede social com diversos cliques de seus looks e do seu dia a dia. Pela pouca idade, ela ainda não pode desfilar em passarelas e, por isso, não está no line-up desta edição do SPFW.

Em entrevista ao E+, a modelo falou sobre as comparações com Gisele e seu futuro na moda. Confira:

Sua vida mudou desde que começaram as comparações com a Gisele?

A minha vida continua a mesma, sou uma adolescente como outra qualquer. Sigo com os meus estudos e aprendendo cada vez mais com o mundo da moda! As comparações me incentivam muito, pois geram um desafio!

Você percebe semelhanças entre vocês duas?

Acho que dependendo do ângulo, eu até lembro um pouco. Acredito que a maior semelhança seja o nariz.

Você só pode começar a desfilar ano que vem, certo? Para que marca brasileira tem vontade de desfilar? E internacional?

Exatamente, só posso desfilar a partir dos meus 16 anos! Tenho vontade de desfilar para muitas marcas, tanto brasileiras quanto internacionais, tais como Dior e Victoria's Secret!

Além de seguir com a carreira de modelo, tem planos para estudar? Se sim, o que?

Os estudos são a minha prioridade, então tento sempre equilibrar os dois universos! Pretendo aprofundar meus estudos sobre artes e moda, pois é o que me encanta!

Quem são as suas inspirações de carreira? E estilo?

Tenho varias inspirações, obviamente a Gisele, mas junto dela vem a Gigi Hadid, Bella Hadid, Adriana Lima, Kate Moss, Cindy Crawford, entre outras! Tento aprender um pouco com cada para ao longo do tempo gerar meu estilo próprio...

Uma publicação compartilhada por PAULA LA CROIX (@paulalacroixx) em Ago 19, 2017 às 11:35 PDT