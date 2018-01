Moda vintage: peças de estilo retrô que estão entre as mais buscadas 

Não importa qual seja a década ou a tendência, algumas peças nunca saem de moda. São itens clássicos, atemporais e que, diferentemente de outros modismos, como a pochete, não deixam muito espaço para dúvidas sobre como, onde e se usar.

No Google, as peças com cara retrô mais buscadas pelos usuários brasileiros são os tênis Adidas, as jaquetas Levi's, as Polaroids... Confira o ranking (na ordem do mais buscado para o menos), entenda por que tais itens fazem sucesso e veja ideias de como usá-los.