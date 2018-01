Moda minimalista para crianças sem bichinhos nem firulas

"Hoje há coleções infantis inteiras em cinza, preto e branco", afirma Barbara Chiré, stylist especialista em produções para crianças Foto: Divulgação

O estilo do casal Kardashian-West costuma dar pano para manga no meio da moda. Mas a nova estrela fashion da família é North West, a filhinha de 2 anos de idade deles, que chama atenção também, veja só, pelo figurino. A bebê, super exposta pela mãe nas redes sociais e superclicada pelos paparazzi, aparece frequentemente com roupas inspiradas no guarda-roupa dos pais, com looks que ficam entre o básico, o moderno e o minimal.

"Hoje há coleções infantis inteiras em cinza, preto e branco", afirma Barbara Chiré, stylist especialista em produções para crianças, que cria catálogos para grifes e editoriais de revistas. "Essa tendência surgiu de uma demanda dos pais, que procuram peças do mesmo estilo deles." Essa modinha (em todos os sentidos) vem traduzida em calças de moletom com modelagem skinny, jaquetas, terninhos, vestidos descolados e camisetões.

Há anos, as marcas infantis acompanham de perto o mundo da moda adulta e, de fato, a procura por peças mais casuais e menos infantilizadas cresceu nas últimas estações. Entre as grifes que já investem em roupas sóbrias estão Ellus Kids, Tyrol, Pistol Stare e Nosh. A dica para montar um look nesse estilo é investir em leggings ou calças de moletom, camisetas longas e jaquetinhas - tudo liso ou com estampas discretas. Nos pés, tênis e sapatinhos confortáveis. "Mas independente de tendência, devemos lembrar que é importante deixar a criança brincar e exercer a própria vontade da hora de se vestir", diz Barbara. "Por isso, se elas sentirem falta de cores e desenhos, atenda o pedido!".