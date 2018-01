Moda masculina: a volta do blazer com abotoamento duplo

O blazer de seis botões nas passarelas de Giorgio Armani, Dolce & Gabbana e Calvin Klein Collection: opção elegante para produções formais e casuais Foto: divulgação

Não, não é fácil imaginar uma produção completa de desfile em homens da vida real. Para eles, duas boas notícias: 1) as tendências atuais estão mais usáveis, 2) trata-se apenas de uma questão de perspectiva. Nas passarelas, além de lançar coleções, os estilistas buscam criar imagens de moda impactantes por meio do styling - termo técnico que se refere à combinação de roupas e acessórios. Porém, ninguém precisa sair por aí de cachecol verde limão, cabelo penteado de lado ou suéter com gravata para mostrar-se elegante e atual. Basta fazer as escolhas certas e arriscar um pouquinho. Recém-saídas das semanas de moda masculina, que rolaram em janeiro em Londres, Milão e Paris, as novidades abaixo rendem boas ideias para sair do lugar comum. Deixe o preconceito de lado e confira.

Blazer com abotoamento duplo

É aquela velha história: na moda tudo o que vai, volta. E, nesta temporada, o blazer com abotoamento duplo está aí para provar. Sinônimo de elegância entre os anos 1930 e 1950, o modelo tornou a se popularizar na década de 1980. Desde então, vem ensaiando uma sobrevida, que acaba de ganhar o aval de grandes estilistas - Miuccia Prada, Giorgio Armani e Dolce & Gabbana, entre muitos outros, destacaram a peça em suas coleções. Mas, atenção, para deixar o visual sem cara de antigo, deve-se optar por modelos mais secos e com ombros ajustados.

Versões moderninhas do blazer de abotoamento duplo: com dez botões no desfile da Topman, risca de giz no da Hermès e bem justinho no da Prada Foto: divulgação

Calça de alfaiataria larguinha

Quem não se adaptou ao reinado das calças skinny, slim fit, ou, em bom português, superjustas, vai curtir a informação. A modelagem ampla vem aí e promete dar a volta por cima. Além de confortável, ela cai bem em quase todos os tipos de corpo. “A calça larga fica moderno se contraposta a peças de proporção diferente, como blazer e camisa mais justos”, ensina Kadu Dantas, principal blogueiro de moda masculina do Brasil.

A calça skinny de alfaiataria volta a dar lugar à modelagem ampla, como provam os modelos da Giorgio Armani e da Lanvin Foto: divulgação

Jeans total

Calça jeans + blazer, jaqueta ou camisa jeans. Pronto. Aderir à ideia não exige prática nem habilidade. Preste atenção apenas para que as duas peças da produção tenham lavagens iguais ou semelhantes. Ok, o terno jeans da Dior Homme (acima à esquerda) não é o look mais fácil do mundo, mas vale a inspiração. A propósito, a combinação de alfaiataria com elementos esportivos (jeans, tênis, moletom) é tendência há várias estações.

Tudo azul: o terno jeans da Dior Homme pode até ser mais difícil de usar, mas a combinação de calça e jaqueta apresentada pela Dolce & Gabbana cai bem em qualquer um Foto: divulgação

Estampas gráficas

“Desenhos gráficos, sem muitas cores, são uma boa forma do homem começar a explorar o universo da estamparia”, diz Kadu Dantas. Ele, que assistiu a quase todos os desfiles das semanas de Milão e Paris, elege os prints propostos pela grife italiana Valentino como os mais bonitos e usáveis. Para os não iniciados, as estampas geométricas, a exemplo das que apareceram na passarela da Hermès, merecem uma chance. Não merecem?