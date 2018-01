Moda e tecnologia: o começo de uma relação

A SmartBand, da Sony, criada pelo joalheiro Jack Vartanian: design e confiorto Foto: Reprodução

Em 2012, quando as modelos de Diane von Furstenberg e ela própria cruzaram a passarela com Google Glasses, os óculos futuristas do Google, foi apenas um prenúncio de uma relação que se solidificaria no futuro. Atualmente, os óculos estão à venda na loja da própria estilista e no site online Net-a-Porter. Diane criou modelos de grau e de sol, com design mais fashionista, que vêm acoplados com o dispositivo do Google.

Mais que apenas um mote mercadológico, a relação entre moda e tecnologia se mostrou segura e rentável. Há algumas semanas, a norte-americana Apple lançou o Apple Watch, seu relógio inteligente, sendo que um dos modelos é banhado de ouro, para agradar um público mais seleto. É um relacionamento entre design, moda e tecnologia que dá sinais de que, no futuro, andem os três de uma vez.

No Brasil, acontece um movimento semelhante. Na última quinta-feira, 25, em São Paulo, aconteceu lançamento da SmartBand da Sony, criada pelo joalheiro Jack Vartanian. Feita em ouro branco ou prata e com pulseiras de couro colorido, ela acopla um dispositivo móvel que se conecta ao celular top de linha da empresa japonesa, o Xperia Z2, e transmite ao aparelho dados de lifestyle - qualidade do sono, marca passo, músicas, marcador de corridas, entre outras funções.

Google Glass fashion: vendidos nas lojas da estilista Diane von Furstenberg Foto: Reprodução

O joelheiro teve a missão de criar um acessório elegante, que no caso é uma joia, para ser usada no lugar da criada pela Sony, feita em silicone e com pegada esportiva. Com pulseira de couro, metais e pedras nobres (em algumas há aplicações de pequenos diamantes), a SmartBand foi desenhada para dar ao usuário a opção de ter o dispositivo também fora da academia. “Minhas principais preocupações foram aliar design, funcionalidade e conforto”, explica o Vartanian. Amante de tecnologia, ele não esconde o entusiasmo com a ideia. “O bom é poder desenhar uma peça que desperta desejo e, ao mesmo, é um dispositivo como esse. ”A parceria entre os dois dá um passo à frente quando se fala de wearable technology. “Escolhemos o Jack Vartanian por seu estilo de joias mais despojadas“, explica Ana Peretti, diretora de marketing da Sony Mobile no Brasil.

No começo deste ano, uma ação semelhante foi feita entre o estilista Pedro Lourenço e a Samsung, que desenvolveram em parceria o bracelete Gear Fit, uma mistura de pulseira fitness e relógio inteligente. “Na minha opinião, a única grande mudança que pode acontecer na moda em um futuro próximo está ligada à tecnologia.”, diz o estilista, conhecido por seu DNA totalmente contemporâneo, onde alia tecidos tecnológicos a inspirações futuristas. “Penso que a mudança na moda virá mais na maneira como as roupas são manufaturadas e confeccionadas – e, provavelmente, downloadeadas. É um universo com muitas possibilidades no desenvolvimento da impressora 3D.”

Vartanian também não descarta a possibilidade de um futuro mais high-tech, onde possa, por exemplo, inventar um celular que venha acoplado a um brinco. “Imagino uma joia que seja como esses dispositivos de Bluethooth. Mas esse ainda é um mercado a se aprimorar.”