Moda e cinema: um caso de amor

Coco antes de Chanel, de 2009, dirigido por Anne Fontaine, tem Audrey Tautou no papel da estilista Foto: Divulgação

Ah, a moda e o cinema! Desde Funny Face, de 1957, em que Audrey Hepburn interpreta uma balconista que é descoberta por um fotógrafo de moda, o cinema usa o universo fashion como tema. Há filmes como Blow-Up (1966) e Prêt-à-Porter (1994), que mostram aspectos do mundo da moda (nem sempre glamourosos), e uma lista extensa de longas e documentários que contam a vida (quase sempre conturbada) de estilistas famosos como Coco Chanel e Yves Saint Laurent. Portanto, mostras que unem moda e cinema têm um vasto material para exibir.

Em 2003, a jornalista Alexandra Farah criou o Film Fashion, um festival que reunia filmes que abordavam o mundo da moda, além de outros bem raros que tinham forte ligação com o tema. Foram 4 edições e 93 filmes exibidos. “Fui pioneira em criar um festival que unia esses dois temas, com periodicidade, catálogo e palestras”, lembra. Agora, Alexandra prepara um guia pela editora Senac com todo o material que exibiu.

Uma nova tentativa de emplacar esse tipo de evento na cidade começa nesta quarta-feira, 3, com o Iguatemi Film Festival (uma parceria do shopping com a revista Vogue Brasil), que lança uma pequena programação de filmes sobre moda.

O evento, que vai até o dia 5 de setembro, exibirá The Director - Uma criadora na Gucci, Coco antes de Chanel e Yves Saint Laurent, com apresentações feitas por Pedro Lourenço, Oskar Metsavaht e Paulo Borges, respectivamente.

Para Renata Zitune, gerente de marketing do Shopping Iguatemi, a intenção do evento é contemplar todas as áreas de atuação como arte, design, gastronomia, entre outras, em um projeto voltado, principalmente, para o público jovem. “A proposta da primeira edição, intitulada de Fashion Edition, foi focar em filmes do segmento de moda, por isso optamos por longas que contam as histórias de três estilistas importantes no meio, mostrando um pouco da biografia deles, mesmo que em formato de ficção.” O Film Fashion acontecerá uma vez por ano, sempre no mês de setembro.

Programação:

Dia 03/09, às 10 horas - The Director - uma criadora na Gucci/ abertura de Pedro Lourenço

Dia 04/09, às 10 horas - Coco antes de Chanel/ abertura de Oskar Metsavaht

Dia 05/09, às 10 horas - Yves Saint-Laurent/ abertura de Paulo Borges

Local: Iguatemi São Paulo - Cinemark. Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232, tel. (11) 3048 7305

Gratuito, sujeito a disponibilidade de lugares.