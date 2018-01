‘Moda e Beleza Estadão’ entrevista Julia Petit pelo Twitter; participe

Julia Petit responderá as perguntas dos internautas Foto: Divulgação

Nesta terça, às 16h, diretamente do escritório do Petiscos a apresentora de TV Julia Petit (@petiscos) dará uma entrevista pelo Twitter. A ruiva responderá as perguntas feitas pela equipe do canal ‘Moda e Beleza Estadão’ (@estadaomoda) e dos internautas. Para participar, basta tuitar usando a hashtag #JuliaResponde.

Tire suas dúvidas sobre as tendências de beleza, o caminho para as maquiagens mais incríveis e as roupas que estarão em alta na próxima temporada. Venha conversar conosco!