Miss Itália 2017 terá concorrentes com manequim entre 42 e 46

Neste ano, o concurso está promovendo 'tamanhos muito normais' Foto: Miss Itália

A edição de 2017 do Miss Itália de um passo para aumentar a representatividade do concurso. Pela primeira vez, mulheres com manequim entre 42 e 46 estão participando da competição.

Leia também: Marca plus size estreia na Semana de Moda de Nova York com concurso de modelos

Na primeira etapa, foram selecionadas 10 concorrentes que estão disputando o voto do público no site do concurso até dia 21 de agosto. As quatro granhadoras irão competir com as mulheres de tamanhos menores na final, que está marcada para o dia 9 de setembro na cidade de Jesolo.

"Lançamos a ideia de uma nova 'normalidade' de tamanho no concurso, mas podemos atingir também o mundo real", disse a organizadora do Miss Itália, Patrizia Mirigliani, à agência ANSA. "A verdadeira beleza é normal. E a normalidade tem poder revolucionário."