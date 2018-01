Miss Canadá rebate críticas sobre seu peso

Miss Canadá rebateu as criticas sobre seu peso nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

Recentemente, a Miss Canadá tem ouvido muitas perguntas relacionadas ao seu corpo como "O que aconteceu com você?" e "Por que você ganhou peso?". Então ela decidiu esclarecer todas as dúvidas nas suas redes sociais.

Siera Bearchell, que está nas Filipinas para o Miss Universo que acontece no próximo dia 30, respondeu as críticas de quem fala que ela está desleixada e gorda para os padrões do concurso.

" 'É preciso disciplina para ter um corpo de Miss.' Também é preciso disciplina para entrar na faculdade de direito. É preciso disciplina para correr uma maratona. É preciso disciplina para sermos verdadeiros a nós mesmo em um mundo que está constantemente tentando nos moldar em algo que não somos. As pessoas estão me perguntando se eu mudei meu corpo para provar algo. Não. Nossas vidas são flúidas, dinâmicas e tudo muda. Assim como nossos cortpos. Para ser sincera, eu me privava de comer de forma tão insana nos concursos anteriores e era miserável e nunca me sentia boa o bastante. Não importava o quão pouco eu comia e quanto eu pesava, eu sempre me comparava as outras pessoas e sentia que podia perder mais. Minha percepção mental não combinava com o corpo que eu via no espelho. Tinha dias que eu comia uma barra de proteina, malhava por horas e não conseguia dormir porque sentia muita fome. Meu corpo não é naturalmente esguio e tá tudo bem. Eu sou saudável. Sou atlética. Sou confiante. Sou eu mesma. Essa é quem eu sou agora e estou bem com isso, então vocês também deviaram estar. Mulheres, lembrem que a real beleza começa de dentro."