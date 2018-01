Minifashionista: filha de Wesley Safadão usa bolsa de R$8 mil

Ysis usou a bolsa Lady Dior mini Foto: www.instagram.com/p/BRzDUggFK8Q/?taken-by=thyane_dantas

Com apenas dois anos, Ysis, filha do cantor Wesley Safadão e da modelo Thyane Dantas, já se arrisca em selfies. No último sábado, 18, a mãe compartilhou uma selfie da menina usando o modelo mini da bolsa Lady Dior, da grife francesa Dior, que custa 2,5 mil euros, aproximadamente R$8 mil.

Ela usou o acessório com um look cheio de personalidade: calça de couro, sandália de borracha, casaco oversized de tricô, colar de pérolas e óculos escuros.