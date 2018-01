Minifashionista: o estilo de Caleb McLaughlin, o Lucas de 'Stranger Things'

Caleb McLaughlin arrasa nos looks formais e informais. Foto: Reprodução/Instagram

A série da Netflix 'Stranger Things' concentra um grande número de fashionistas mirins. Além de Millie Bobby Brown, a interprete de Eleven, quem está chamando a atenção com os seus looks é Caleb McLaughlin, que dá vida ao desconfiado Lucas.

No tapete vermelho, ele dá show de personalidade com smokings coloridos que fogem do comum e gravatas borboleta chamativas. Essa mesma ousadia é vista nos looks casuais, onde ele combina blazers e camisas com calça jeans e tênis. Peças com pegada street e estampas também fazem parte de seu guarda-roupa.