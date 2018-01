Minas Trend: Preta Gil lança coleção com peças que vão do manequim 38 ao 56

Preta Gil lançou uma coleção em parceria com o estilista Victor Dzenk no Minas Trend Foto: MARCELO SOUBHIA/FOTOSITE/MINAS TREND

Na quarta, 5, Preta Gil movimentou o Minas Trend, evento de moda e negócios que ocorre entre os dias 4 e 7 de abril no Expominas, em Belo Horizonte. Após o desfile de Victor Dzenk, a cantora subiu na passarela para lançar a sua coleção cápsula para a marca mineira. "Quem quer mulher real na passarela? Vai ter GG na passarela, sim!", disse.

Enquanto cantava seu último hit 'Eu quero e você quer', modelos de todos os tamanhos desfilavam com peças que levam assinatura de Preta. Segundo ela, a linha é 'all sizes' e as peças vestem do manequim 38 ao 56.

A ideia foi de Victor, que frequentemente assina as roupas de palco da cantora, mas as criações são a cara de Preta. Peças justas, estampadas e coloridas, com decotes e transparências.