Michelle Obama se despede da Casa Branca com capa de revista histórica

Usando um vestido Atelier Versace, Michelle Obama posou para as lentes da renomada fotógrafa Annie Leibovitz. Foto: Reprodução

Em uma despedida em grande estilo da Casa Branca, Michelle Obama está na capa da edição americana da revista Vogue de dezembro.

A primeira-dama posou para as lentes da renomada fotógrafa Annie Leibovitz e aparece nos jardins da casa mais famosa do mundo, quase sem maquiagem, usando vestidos de grifes como Atelier Versace e Carolina Herrera.

Na capa, a primeira-dama usa Carolina Herrera. Foto: Reprodução

Na reportagem que acompanha o ensaio, o repórter Jonathan Van Meter tece elogios à Michelle e a classifica como a melhor comunicadora política deste tempo, mais importante do que seu marido, o presidente Barack Obama, ou Bill Clinton. Isso, sem deixar de ser uma das mulheres mais glamurosas do mundo, que com seu senso de estilo revolucionou a maneira de vestir das primeiras-damas americanas, o que não acontecia há décadas.