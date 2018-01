Michael Kors e Jimmy Choo afirmam que não usarão peles

De 67 looks apresentados na última coleção da Michael Kors, 12 deles continham pele animal Foto: Brendan McDermid/ REUTERS

Na última sexta-feira, 15, foi anunciado que a marca Michael Kors irá deixar de usar pele de animais em sua produção. A declaração veio como uma surpresa para a indústria, afinal, a pele fazia parte da identidade da grife. Na coleção da última temporada, de 67 looks apresentados na Semana de Moda de Nova York, 12 continham pele. O posicionamento também vale para a Jimmy Choo, já que a marca de luxo foi comprada no começo do ano pela holding da Michael Kors.

“Graças aos avanços tecnológicos na fabricação, agora temos a habilidade de criar uma estética de luxo usando pele que não seja animal”, disse o designer Michael Kors em uma declaração para a imprensa. “Mostraremos essa nova técnica em nossa próxima passarela, em fevereiro”. A iniciativa veio após um encontro com a ONG PETA, que inclusive já fez diversos protestos na passarela da grife.

A Michael Kors e a Jimmy Choo fazem parte de uma lista crescente de marcas que têm se posicionado contra o uso de peles em suas roupas. Gucci, Hugo Boss, Armani e a YOOX, do e-commerce Net-A-Porter, também anunciaram que não usarão mais o material. O movimento conversa diretamente com a discussão sobre sustentabilidade que permeia a indústria da moda desde o começo deste ano, e mostra que é possível redefinir o que é visto como alto luxo.